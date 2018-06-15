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Consumer Goods and Retail
June 15, 2018 / 5:40 AM / in 3 hours

BRIEF-CTT And Sonae To Create JV And Exploit Business Opportunity In E-Commerce Market

Reuters Staff

1 Min Read

* SAID ON THURSDAY ENTERED INTO AGREEMENT WITH SONAE SGPS SA TO CREATE JOINT VENTURE TO EXPLOIT BUSINESS OPPORTUNITY IN E-COMMERCE MARKET

* SAYS CREATED COMPANY WILL HAVE SONAE (50 PERCENT) AND CTT (50 PERCENT) AS ITS SHAREHOLDERS

* IMPLEMENTATION OF PROJECT INVOLVES INVESTMENT OF 10 TO 15 MILLION EUROS IN FIRST TWO YEARS OF OPERATION, EQUALLY SPLIT BETWEEN THE TWO COMPANIES

* CREATED E-COMMERCE PLATFORM TO PROVIDE INTEGRATED SERVICES FOR INTERMEDIATION OF COMMERCIAL RELATIONS BETWEEN SELLERS AND CONSUMERS

Source text: bit.ly/2JBXW0R bit.ly/2HTeLhY

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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