BRIEF-Forever Entertainment Start Negotiations To Set Up New Company With Ultimate Games

* SAID ON SUNDAY IT STARTED NEGOTIATIONS WITH ULTIMATE GAMES S.A. ON ESTABLISHING A NEW COMPANY
* NEW COMPANY TO PORT GAMES FROM THE ULTIMATE GAMES’ PORTFOLIO FOR NINTENDO SWITCH, PLAYSTATION 4 AND XBOX ONE CONSOLES
* ULTIMATE GAMES ALSO ASSUMES PORTING GAMES FROM PLAYWAY SA AND THIRD PARTIES’ PORTFOLIOS
* THE MAIN TARGET PLATFORM IN THE NEW COMPANY WILL BE NINTENDO SWITCH
* BOTH PARTIES INTEND THAT THE FIRST GAME INTRODUCED FOR SALE ON THE NINTENDO SWITCH CONSOLE WAS “AGONY” GAME
* CO AND ULTIMATE GAMES EACH TO HOLD 50 PERCENT OF STAKE IN NEW COMPANY
* CO’S BOARD PLANS TO FINISH NEGOTIATIONS UNTIL JULY 30
Source texts for Eikon:,
Further companies coverage:,, (Gdynia Newsroom)