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June 20, 2018 / 6:41 AM / in an hour

BRIEF-Ovostar Union Plans To Move Its Headquarters To Cyprus

Reuters Staff

1 Min Read

June 20 (Reuters) - OVOSTAR UNION NV:

* SAID ON TUESDAY THAT ITS MANAGEMENT HAS DRAWN UP A PROPOSAL TO TRANSFER THE CORPORATE SEAT OF THE COMPANY FROM THE NETHERLANDS TO CYPRUS (THE CONVERSION) AROUND OCTOBER 2018

* AT THE TIME OF THE CONVERSION THE COMPANY WILL TRANSFER ITS HEAD OFFICE AS WELL AS ITS ADMINISTRATION TO CYPRUS

* SAYS THE MAIN PURPOSE OF THE CONVERSION INTO A CYPRUS PUBLIC COMPANY IS TO SIMPLIFY THE COMPANY GROUP STRUCTURE

* THE NEW NAME OF THE COMPANY FOLLOWING THE CONVERSION WILL BE OVOSTAR UNION PUBLIC COMPANY LIMITED

Source text for Eikon:,

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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