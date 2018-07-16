FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
July 16, 2018 / 5:37 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Sporting Transfers William Carvalho To Real Betis For 20 Mln Euros

Reuters Staff

1 Min Read

July 16 (Reuters) - Sporting Clube de Portugal Futebol SAD :

* SAID ON FRIDAY TRANSFERRED PLAYER WILLIAM SILVA DE CARVALHO TO REAL BETIS BALOMPIE FOR 20 MILLION EUROS

* AMOUNT PAID CORRESPONDS TO FIXED AMOUNT OF 16 MILLION EUROS AND UP TO 4 MILLION EUROS DEPENDING ON THE ACHIEVEMENT OF PERFORMANCE RELATED OBJECTIVES OF THE PLAYER AND THE TEAM ITSELF

* SAYS SPORTING HAS GUARANTEED THE RIGHT TO RECEIVE 25 PERCENT OF THE AMOUNTS THAT REAL BETIS WILL RECEIVE IN THE EVENT OF FUTURE TRANSFER OF THE PLAYER

* 20 PERCENT OUT OF THE ABOVE MENTIONED RIGHTS CAN BE PURCHASED BY REAL BETIS FOR 10 MILLION EUROS

* REAL BETIS IS OBLIGED TO ACQUIRE 10 PERCENT OUT OF THE RIGHTS OWNED BY SPORTING FOR 5 MILLION EUROS IN CASE OF QUALIFICATION OF THE CLUB FOR THE UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Source text: bit.ly/2LetBW5

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.