BRIEF-Esotiq & Henderson Prelim June Revenue Down About 3 Pct YoY

July 19 (Reuters) - ESOTIQ & HENDERSON SA:
* REPORTED ON WEDNESDAY PRELIMINARY JUNE REVENUE OF ABOUT 13.5 MILLION ZLOTYS, DOWN ABOUT 3 PERCENT YEAR ON YEAR
* JAN. - JUNE REVENUE FLAT AT ABOUT 72.5 MILLION ZLOTYS
* ESTIMATED JUNE GROSS MARGIN AT ABOUT 68 PERCENT, UP ABOUT 7 PERCENTAGE POINTS YEAR ON YEAR
* JAN. - JUNE GROSS MARGIN AT ABOUT 62 PERCENT, UP ABOUT 3 PERCENTAGE POINTS YEAR ON YEAR
* RETAIL SPACE AT JUNE-END WAS 17,425 SQUARE METRES, UP ABOUT 4 PERCENT YEAR ON YEAR
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)