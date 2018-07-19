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July 19, 2018 / 9:20 AM / in 43 minutes

BRIEF-Esotiq & Henderson Prelim June Revenue Down About 3 Pct YoY

Reuters Staff

1 Min Read

July 19 (Reuters) - ESOTIQ & HENDERSON SA:

* REPORTED ON WEDNESDAY PRELIMINARY JUNE REVENUE OF ABOUT 13.5 MILLION ZLOTYS, DOWN ABOUT 3 PERCENT YEAR ON YEAR

* JAN. - JUNE REVENUE FLAT AT ABOUT 72.5 MILLION ZLOTYS

* ESTIMATED JUNE GROSS MARGIN AT ABOUT 68 PERCENT, UP ABOUT 7 PERCENTAGE POINTS YEAR ON YEAR

* JAN. - JUNE GROSS MARGIN AT ABOUT 62 PERCENT, UP ABOUT 3 PERCENTAGE POINTS YEAR ON YEAR

* RETAIL SPACE AT JUNE-END WAS 17,425 SQUARE METRES, UP ABOUT 4 PERCENT YEAR ON YEAR

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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