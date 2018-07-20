BRIEF-NB Aurora S.A. SICAF-RAIF: FII Sells 15.96% Stake in Sanlorenzo

July 20 (Reuters) - NB Aurora S.A. SICAF-RAIF:
* SAID ON THURSDAY FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO (FII) SOLD STAKE OF 15.96% IN SANLORENZO
* NB AURORA AND FII ARE BOTH MANAGED BY SAME MANAGEMENT COMPANY, NEUBERGER BERMAN AIFM LIMITED
* TRANSACTION PROVIDES FOR A VALUE OF ABOUT EUR 22 MILLION, OF WHICH ABOUT EUR 9.7 MILLION REPRESENT NB AURORA’S SHARE
* FURTHERMORE SALE OF STAKE HELD BY FII IN RIGONI DI ASIAGO (EQUAL TO 35.55%) TO KHARIS CAPITAL HAS BEEN CLOSED
* NB AURORA’S SHARE FROM SALE AMOUNTS TO ABOUT EUR 17 MILLION
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)