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July 20, 2018 / 6:51 AM / Updated an hour ago

BRIEF-NB Aurora S.A. SICAF-RAIF: FII Sells 15.96% Stake in Sanlorenzo

Reuters Staff

1 Min Read

July 20 (Reuters) - NB Aurora S.A. SICAF-RAIF:

* SAID ON THURSDAY FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO (FII) SOLD STAKE OF 15.96% IN SANLORENZO

* NB AURORA AND FII ARE BOTH MANAGED BY SAME MANAGEMENT COMPANY, NEUBERGER BERMAN AIFM LIMITED

* TRANSACTION PROVIDES FOR A VALUE OF ABOUT EUR 22 MILLION, OF WHICH ABOUT EUR 9.7 MILLION REPRESENT NB AURORA’S SHARE

* FURTHERMORE SALE OF STAKE HELD BY FII IN RIGONI DI ASIAGO (EQUAL TO 35.55%) TO KHARIS CAPITAL HAS BEEN CLOSED

* NB AURORA’S SHARE FROM SALE AMOUNTS TO ABOUT EUR 17 MILLION

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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