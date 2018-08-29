FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Company News
August 29, 2018 / 6:59 AM / a few seconds ago

BRIEF-Moscow Exchange Announces Results Of Indices Review

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 29 (Reuters) - Moscow Exchange:

* SAYS YANDEX SHARES WILL BE ADDED TO THE BLUE CHIP INDEX, WHILE MOSCOW EXCHANGE SHARES WILL BE EXCLUDED

* SAYS AKRON SHARES WILL BE EXCLUDED FROM SMID INDEX

* SAYS TATTELEKOM, RUSOLOVO ORDINARY SHARES AND TSENTRALNYI TELEGRAF AND GAZ PREFERRED SHARES WILL BE ADDED TO BROAD MARKET INDEX

* SAYS AVTOVAZ, GK TNS ENERGO ORDINARY AND SLAVNEFT-MEGIONNEFTEGAZ PREFERRED SHARES WILL LEAVE THE BROAD MARKET INDEX

* THE NEW CONSTITUENT LIST WILL COME INTO FORCE ON SEPT. 21

Source text - bit.ly/2N19bke

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.