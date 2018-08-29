BRIEF-Moscow Exchange Announces Results Of Indices Review

Aug 29 (Reuters) - Moscow Exchange:
* SAYS YANDEX SHARES WILL BE ADDED TO THE BLUE CHIP INDEX, WHILE MOSCOW EXCHANGE SHARES WILL BE EXCLUDED
* SAYS TATTELEKOM, RUSOLOVO ORDINARY SHARES AND TSENTRALNYI TELEGRAF AND GAZ PREFERRED SHARES WILL BE ADDED TO BROAD MARKET INDEX
* SAYS AVTOVAZ, GK TNS ENERGO ORDINARY AND SLAVNEFT-MEGIONNEFTEGAZ PREFERRED SHARES WILL LEAVE THE BROAD MARKET INDEX
* THE NEW CONSTITUENT LIST WILL COME INTO FORCE ON SEPT. 21
Source text - bit.ly/2N19bke
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)