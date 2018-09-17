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September 17, 2018 / 6:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-ZPC Otmuchow H1 Net Result Swings To Loss Of 3.9 Mln Zlotys

1 Min Read

Sept 17 (Reuters) - ZAKLADY PRZEMYSLU CUKIERNICZEGO OTMUCHOW SA:

* REPORTED ON FRIDAY H1 NET LOSS 3.9 MLN ZLOTYS VS PROFIT 1.6 MLN ZLOTYS YEAR AGO

* H1 REVENUE 103.4 MLN ZLOTYS VS 113.3 MLN ZLOTYS YEAR AGO

* H1 OPER LOSS 3.0 MLN ZLOTYS VS PROFIT 1.7 MLN ZLOTYS YEAR AGO

* SAYS H1 RESULTS WERE IMPACTED BY DECREASED SALES IN SWEETS SEGMENT, BREAKFAST AND CEREAL PRODUCTS SEGMENT, HIGH TEMPERATURES IN H1 AND PARTIAL BAN ON TRADING ON SUNDAYS IN POLAND

* IN SEPTEMBER CO INFORMED IT HAS SET 2.5 MLN ZLOTY RESERVES

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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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