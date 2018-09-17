FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
September 17, 2018 / 7:10 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Intersport Polska To Get 0.9 Mln Zloty Compensation From Samuri Investments

1 Min Read

Sept 17 (Reuters) - INTERSPORT POLSKA SA:

* SAID ON FRIDAY ARBITRATION COURT IN WARSAW HAS ORDERED SAMURI INVESTMENTS TO PAY 0.9 MLN ZLOTYS PLUS INTREST DUE FOR THE BENEFIT OF COMPANY

* FINE IS IN CONNECTION TO PREVENTING COMPANY FROM RUNNING BUSINESS IN ONE OF ITS LEASED COMMERCIAL PREMISES FROM SEPT 25, 2017 TO APR 30, 2018

* SAYS SAMURI INVESTMENTS TO ALSO REIMBURSE COSTS OF ARBITRATION PROCESS IN THE AMOUNT OF 59,108 ZLOTYS

* SAYS COMPENSATION AMOUNT TO HAVE A POSITIVE IMPACT ON CO’S Q3 RESULTS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.