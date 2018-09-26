FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Apparel & Accessories
September 26, 2018 / 5:54 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Vistula Q2 Net Profit Slightly Up At 14.1 Million Zlotys

1 Min Read

Sept 26 (Reuters) - VISTULA GROUP:

* Q2 REVENUE 192.9 MILLION ZLOTYS VERSUS 171.9 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* Q2 NET PROFIT 14.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 14.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* Q2 OPERATING PROFIT 19.2 MILLION ZLOTYS VERSUS 20.8 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* ITS TOTAL RETAIL SPACE, BOTH IN CLOTHING AND JEWELLERY SEGMENTS, RISES TO 33,900 SQUARE METERS

* H1 GROSS MARGIN IN CLOTHING SEGMENT AT 50.1%, DOWN 0.8 P.P. YOY

* H1 GROSS MARGIN IN JEWELLERY SEGMENT AT 51%, DOWN 1.3 P.P. YOY AFFECTED AMONG OTHERS BY CLEARANCE SALES Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.