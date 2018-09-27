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September 27, 2018 / 9:32 AM / Updated 44 minutes ago

BRIEF-Gino Rossi: Enforcement Proceedings Against Simple CP Discontinued

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - GINO ROSSI SA:

* SAYS A DECISION WAS ISSUED TO DISCONTINUE ENFORCEMENT PROCEEDINGS UNDER WHICH BANK ACCOUNT OF SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SA (SIMPLE CP) WAS SEIZED FOR THE AMOUNT OF 6 MILLION ZLOTYS

* DISCONTINUATION OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS RESULTS FROM REPAYMENT OF LIABILITIES CONNECTED WITH AGREEMENT OF PURCHASING CLOTHING AND ACCESSORIES UNDER WHICH MISS CLASS SP. Z O.O., UNIT OF MONNARI TRADE SA, ACQUIRED SPRING 2018 COLLECTION

* GINO ROSSI INFORMED ABOUT MISS CLASS BEGINNING DEBT ENFORCEMENT PROCEEDINGS AGAINST SIMPLE CP ON SEPT. 5

Source text for Eikon:

Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)

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