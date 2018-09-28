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September 28, 2018 / 5:34 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Eurocash Agrees To Sell PayUp Polska For 110 Mln Zlotys

1 Min Read

Sept 28 (Reuters) - EUROCASH SA:

* SAID ON THURSDAY IT HAS SIGNED A PRELIMINARY AGREEMENT TO SELL 100 PCT OF SHARES IN PAYUP POLSKA SA FOR 110 MILLION ZLOTYS

* BUYER IS CENTRUM ROZLICZEN ELEKTRONICZNYCH POLSKIE E-PŁATNOSCI SA

* FINAL PRICE CAN BE ADJUSTED UPON ACHIEVED FINANCIAL PARAMETERS

* THE PARTIES SIGNED A LONG-TERM COOPERATION AGREEMENT, ENSURING CONTINUITY OF PROVIDING PAYMENT SERVICES TO EUROCASH CLIENTS

* EUROCASH WILL FOCUS ON ITS CORE BUSINESS AND DEVELOPMENT OF NEW PROJECTS SUPPORTING COMPETITIVENESS OF INDEPENDENT TRADE IN POLAND

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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