BRIEF-Eurocash Agrees To Sell PayUp Polska For 110 Mln Zlotys

Sept 28 (Reuters) - EUROCASH SA:
* SAID ON THURSDAY IT HAS SIGNED A PRELIMINARY AGREEMENT TO SELL 100 PCT OF SHARES IN PAYUP POLSKA SA FOR 110 MILLION ZLOTYS
* BUYER IS CENTRUM ROZLICZEN ELEKTRONICZNYCH POLSKIE E-PŁATNOSCI SA
* FINAL PRICE CAN BE ADJUSTED UPON ACHIEVED FINANCIAL PARAMETERS
* THE PARTIES SIGNED A LONG-TERM COOPERATION AGREEMENT, ENSURING CONTINUITY OF PROVIDING PAYMENT SERVICES TO EUROCASH CLIENTS
* EUROCASH WILL FOCUS ON ITS CORE BUSINESS AND DEVELOPMENT OF NEW PROJECTS SUPPORTING COMPETITIVENESS OF INDEPENDENT TRADE IN POLAND
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)