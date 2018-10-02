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October 2, 2018 / 5:57 AM / Updated 6 minutes ago

BRIEF-CD Projekt: Writer Of 'The Witcher' Demands At Least 60 Mln Zlotys Of Additional Remuneration

1 Min Read

Oct 2 (Reuters) - CD PROJEKT SA:

* SAID ON MONDAY THAT ANDRZEJ SAPKOWSKI, THE WRITER OF “THE WITCHER” SAGA, EXPECTS CD PROJEKT TO PAY AT LEAST 60 MILLION ZLOTYS IN ADDITIONAL REMUNERATION

* SAPKOWSKI’S REPRESENTATIVES IN A DEMAND FOR PAYMENT NOTE SAY THAT THE COMPENSATION SHOULD BE AT LEAST 6% OF THE PROFITS OBTAINED

* “CONSEQUENTLY, EVEN ACKNOWLEDGING ANY COMPENSATION THE AUTHOR MAY HAVE ALREADY RECEIVED, AND TAKING INTO ACCOUNT THE INCREASE IN SALES REVENUES, PARTICULARLY RELATED TO WITH THE WITCHER 3 VIDEOGAME TOGETHER WITH ITS EXPANSIONS, WE MAY DETERMINE THAT, AS OF NOW, THE CLAIM IS FOR AT LEAST SIXTY MILLION POLISH ZLOTYS” - DEMAND FOR PAYMENT NOTE

* CD PROJEKT SAID IT FINDS THE CLAIMS UNJUSTIFIED AND WILL SEEK AN AMICABLE SETTLEMENT, BUT ONE WHICH RESPECTS EARLIER AGREEMENTS SIGNED BY THE TWO PARTIES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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