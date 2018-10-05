FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Imprisoned In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
October 5, 2018 / 5:58 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Monnari Offers To Buy Simple CP For 12 Mln Zlotys

1 Min Read

Oct 5 (Reuters) - MONNARI TRADE SA:

* DECIDES TO SUBMIT BINDING OFFER TO BUY 100 PCT OF SHARES IN SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SA (SIMPLE CP) FROM GINO ROSSI SA

* SAYS BUYER WILL BE MONNARI TRADE SA OR A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF MONNARI TRADE SA

* PURCHASE PRICE SET AT 12 MLN ZLOTYS

* SAYS TRANSACTION CONDITIONED BY EXEMPTING SIMPLE CP SHARES FROM ANY REGISTRATION OR FINANCIAL PLEDGES AFFECTING THEM

* SAYS TRANSACTION ALSO CONDITIONED BY REACHING FINAL AGREEMENT WITH PKO BP SA REGARDING FURTHER FINANCING OF SIMPLE CP

Source text for Eikon:

Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.