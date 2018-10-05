BRIEF-Monnari Offers To Buy Simple CP For 12 Mln Zlotys

Oct 5 (Reuters) - MONNARI TRADE SA:
* DECIDES TO SUBMIT BINDING OFFER TO BUY 100 PCT OF SHARES IN SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SA (SIMPLE CP) FROM GINO ROSSI SA
* SAYS BUYER WILL BE MONNARI TRADE SA OR A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF MONNARI TRADE SA
* SAYS TRANSACTION CONDITIONED BY EXEMPTING SIMPLE CP SHARES FROM ANY REGISTRATION OR FINANCIAL PLEDGES AFFECTING THEM
* SAYS TRANSACTION ALSO CONDITIONED BY REACHING FINAL AGREEMENT WITH PKO BP SA REGARDING FURTHER FINANCING OF SIMPLE CP
Source text for Eikon:
Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)