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October 9, 2018 / 7:58 AM / in an hour

BRIEF-CD Projekt To Cooperate With Digital Scapes on Cyberpunk 2077

1 Min Read

Oct 9 (Reuters) - CD PROJEKT SA:

* SAID ON MONDAY CD PROJEKT RED HAS STARTED LONG-TERM STRATEGIC PARTNERSHIP WITH CANADA’S DIGITAL SCAPES

* CANADIAN STUDIO TO CLOSELY COOPERATE WITH CD PROJEKT RED ON CREATING AND OPTIMIZING TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR USE IN THE DEVELOPMENT OF CYBERPUNK 2077

* DIGITAL SCAPES IS A DEVELOPMENT STUDIO SPECIALIZING IN IN AAA MULTIPLAYER CONSOLE AND PC GAME DEVELOPMENT, DEVELOPMENT TOOL CREATION, ASSET PRODUCTION, AND CLOUD COMPUTING

Source text: bit.ly/2RCcRbO

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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