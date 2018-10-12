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October 12, 2018 / 8:48 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Qumak Mulls Over Filing For Accelerated Restructuring Proceeding

1 Min Read

Oct 12 (Reuters) - QUMAK SA:

* SAID ON THURSDAY MANAGEMENT DECIDED TO PREPARE APPLICATION FOR OPENING RESTRUCTURING PROCEEDINGS - ACCELERATED ARRANGEMENT PROCEEDINGS

* SAYS THE DECISION FOLLOWS THE CANCELLATION OF CO’S SHARE CAPITAL INCREASE AND - AS A RESULT - THE LACK OF RECAPITALIZATION IN AMOUNT OF 35 MLN ZLOTYS

* IT ADDS IN A SEPARATE STATEMENT THAT THE FINAL DECISION WILL DEPEND ON THE OUTCOME OF TALKS WITH NEW POTENTIAL STRATEGIC INVESTORS

* SAID THAT IT HAS RESUMED REVISION OF ITS STRATEGIC OPTIONS AIMING AT ACQUIRING A STRATEGIC INVESTOR INTERESTED IN TAKING UP A MAJORITY STAKE IN CO

Source text for Eikon:,

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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