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October 15, 2018 / 5:41 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Caleffi Starts Talks With Trade Unions

1 Min Read

Oct 15 (Reuters) - Caleffi SpA:

* SAID ON FRIDAY THAT IT HAD STARTED TALKS WITH TRADE UNIONS REPRESENTATIVES IN THE COMPANY AND THE TRADE UNIONS OF THE PROVINCE OF MANTOVA

* TALKS ARE AIMED AT IDENTIFYING THE BEST REORGANIZATION SOLUTIONS TO MANAGE OVERSTAFFING AT THE OFFICES AND FACTORY IN VIADANA

* COMPANY HAS STARTED COST REDUCTION PLAN DUE TO NEGATIVE SPENDING TREND AMONG ITALIAN FAMILIES

* THE TRADE UNIONS HAVE PROPOSED TO THE COMPANY ‘SOLIDARITY CONTRACTS’ TO PROTECT EMPLOYMENT LEVELS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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