BRIEF-Galapagos Phase 3 Data On Filgotinib In Biologic-Experienced Rheumatoid Arthritis

Oct 22 (Reuters) - GALAPAGOS NV:
* REPORTED TOGETHER WITH GILEAD SCIENCES ON SUNDAY PHASE 3 DATA ON FILGOTINIB IN BIOLOGIC-EXPERIENCED RHEUMATOID ARTHRITIS
* FINCH 2 STUDY RESULTS DEMONSTRATE SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN RHEUMATOID ARTHRITIS SIGNS, SYMPTOMS AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE
* DATA SUGGEST FILGOTINIB HAS A POTENTIAL ROLE IN ADDRESSING IMPORTANT UNMET NEEDS IN THE TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS
* POSITIVE EFFICACY DATA FROM FINCH 2 WERE PREVIOUSLY ANNOUNCED IN SEPTEMBER 2018
* ADDITIONAL FINCH 2 DATA TO BE PRESENTED INCLUDE POSITIVE RESULTS ACROSS SEVERAL PATIENT-REPORTED HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE MEASURES
* FILGOTINIB DEMONSTRATED A SAFETY PROFILE CONSISTENT WITH EARLIER CLINICAL TRIALS
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Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)