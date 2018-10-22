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October 22, 2018 / 5:43 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Ipsen Presents Real-World Pancreatic Cancer Data On ONIVYDE

1 Min Read

Oct 22 (Reuters) - IPSEN SA:

* REPORTED ON SUNDAY REAL-WORLD PANCREATIC CANCER DATA ON ONIVYDE

* PATIENTS IN REAL-WORLD SETTING EXPERIENCED SIMILAR DOSING PATTERNS AS SEEN IN PIVOTAL PHASE 3 NAPOLI-1 CLINICAL TRIAL

* RESULTS ARE GENERALLY CONSISTENT WITH NAPOLI-1 TRIAL, HOWEVER, DOSE MODIFICATIONS IN REAL-WORLD ANALYSIS WERE LOWER (27.2% VS 45% IN NAPOLI-1)

* MOST COMMON ADVERSE REACTIONS IN NAPOLI-1 (≥20%) WERE DIARRHEA (59%), FATIGUE/ASTHENIA (56%), VOMITING (52%), NAUSEA (51%), DECREASED APPETITE (44%), STOMATITIS (32%), AND PYREXIA (23%)

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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