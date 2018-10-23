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October 23, 2018 / 8:14 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-LPP To Build Fulfilment Center Near Bucharest

1 Min Read

Oct 23 (Reuters) - LPP SA:

* SIGNED A CONTRACT WITH WDP DEVELOPMENT FOR CONSTRUCTION OF A WAREHOUSE NEAR BUCHAREST IN ROMANIA, CO SAYS IN A STATEMENT

* THE WAREHOUSE, WITH AREA OF ​​22,000 SQUARE METRES, TO FUNCTION AS A FULFILMENT CENTER DEDICATED TO LOGISTICS SUPPORT FOR E-COMMERCE SALES OF ALL BRANDS BELONGING TO LPP

* LPP PLANS TO INCREASE ITS WAREHOUSE SPACE TO OVER 270,000 SQUARE METERS FROM OVER 100,000 SQUARE METERS IN THE FORTHCOMING YEARS

* CO SAYS COMPLETION OF THE INVESTMENT IN ROMANIA IS PLANNED FOR 2019

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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