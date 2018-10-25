FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Imprisoned In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Company News
October 25, 2018 / 6:09 AM / Updated 7 minutes ago

BRIEF-Galapagos Reports Top-line Interim Results Of FALCON Trial Part 1 In CF

2 Min Read

Oct 25 (Reuters) - GALAPAGOS:

* REPORTED ON WEDNESDAY TOPLINE INTERIM RESULTS OF FALCON TRIAL PART 1 IN CF

* PRELIMINARY RESULTS FROM PART 1 OF THE TRIAL SHOW THAT THE DUAL AND TRIPLE COMBINATIONS OF GLPG2451 AND GLPG2222 WITH AND WITHOUT GLPG2737, RESPECTIVELY, WERE GENERALLY WELL TOLERATED DURING THE DOSING PHASE

* THE LONGER-TERM SAFETY FOLLOW-UP IS CURRENTLY ONGOING

* ALL ADVERSE EVENTS WERE MILD TO MODERATE; THERE WERE NO DEATHS AND NO SERIOUS ADVERSE EVENTS REPORTED

* ONE PATIENT WAS PREMATURELY REMOVED FROM THE TRIAL DURING THE DUAL COMBINATION TREATMENT PERIOD FOLLOWING THE DEVELOPMENT OF RASH (ALLERGIC SKIN REACTION)

* PK RESULTS FOR ALL COMPONENTS WERE IN LINE WITH EXPECTATIONS BASED ON PREVIOUS DATA OBSERVED IN HEALTHY SUBJECTS AND/OR CF PATIENTS

* TWO WEEKS` TREATMENT WITH THE DUAL COMBINATION (GLPG2451 AND GLPG2222) RESULTED IN MEAN DECREASE FROM BASELINE IN SWEAT CHLORIDE CONCENTRATION OF APPROXIMATELY 25 MMOL/L AND A MEAN INCREASE IN PPFEV1 OF APPROXIMATELY 3%

* SUBSEQUENT TWO-WEEK TREATMENT WITH THE TRIPLE COMBINATION (GLPG2451, GLPG2222 AND GLPG2737) DID NOT RESULT IN ADDITIONAL ENHANCEMENT OF CFTR ACTIVITY

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.