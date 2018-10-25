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October 25, 2018 / 6:47 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Rainbow Tours Prelim. 9-Month Net Profit Down At 14.2 Mln Zlotys

1 Min Read

Oct 25 (Reuters) - RAINBOW TOURS SA:

* REPORTED ON WEDNESDAY SEPT. REVENUE OF 223.1 MLN ZLOTYS, UP 22.5 PCT YEAR ON YEAR

* PRELIMINARY 9-MONTH NET PROFIT 14.2 MLN ZLOTYS VS 44.3 MLN ZLOTYS YEAR AGO

* PRELIMINARY 9-MONTH REVENUE 1.36 BLN ZLOTYS VS 1.18 BLN ZLOTYS YEAR AGO

* SAID 9-MONTH RESULTS MAINLY AFFECTED BY AGGRESSIVE PRICING POLICY OF ONE OF CO’S COMPETITORS AND “SIGNIFICANT” OVERSUPPLY OF OFFER ON TOURIST SERVICES MARKET

* ALSO SAID CO’S MARGINS WERE NEGATIVELY AFFECTED BY “VERY GOOD” WEATHER CONDITIONS IN POLAND IN APRIL-SEPT. AND FOOTBALL WORLD CUP

Source text for Eikon:,

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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