BRIEF-Sporting Q1 Net Profit Down At 16.1 Mln Euros YoY

Oct 29 (Reuters) - Sporting Clube de Portugal Futebol SAD :
* SAID ON FRIDAY Q1 2018/19 NET PROFIT 16.1 MILLION EUROS VERSUS 24.7 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q1 2018/19 REVENUE FROM PLAYER-RELATED DEALS 26.0 MILLION EUROS VERSUS 27.0 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q1 2018/19 OPERATING REVENUE EXCLUDING PLAYER RELATED DEALS 24.2 MILLION EUROS VERSUS 34.8 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q1 2018/19 OPERATING RESULTS 17.6 MILLION EUROS VERSUS 27.1 MILLION EUROS YEAR AGO
Source text: bit.ly/2DavOhU
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