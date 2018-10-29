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October 29, 2018 / 9:59 AM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-Kernel Extends USD 200 Mln Pre-Export Credit Facility Until End-Aug. 2021

1 Min Read

Oct 29 (Reuters) - KERNEL HOLDING SA:

* SAID ON FRIDAY THAT IT HAS ENTERED INTO AN AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT TO ITS USD 200 MILLION PRE-EXPORT CREDIT FACILITY FROM OCT. 16, 2017, WITH A SYNDICATE OF EUROPEAN BANKS

* THE TENOR OF FACILITY WAS EXTENDED UNTIL AUG. 31, 2021, AND ADDITIONAL SHORT-TERM TRANCHE OF US$ 90 MILLION MATURING IN AUGUST 2019 WAS ADDED TO FACILITY

* PRE-EXPORT CREDIT FACILITY WILL BE USED BY THE COMPANY TO FUND THE WORKING CAPITAL NEEDS OF ITS SUNFLOWER OIL PRODUCTION BUSINESS IN UKRAINE

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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