BRIEF-Telepizza Requests Approval For Acquisition of Pizza Hut Operations In Chile

Nov 1 (Reuters) - Telepizza Group SA:
* SAID ON WEDNESDAY THAT IT HAD REGISTERED AN APPLICATION FOR APPROVAL WITH THE CHILEAN COMPETITION AUTHORITY A POTENTIAL ACQUISITION OF SEVERAL PIZZA HUT RESTAURANTS IN CHILE
* THE PRICE OF THE ACQUISITION OF THE ASSETS WOULD BE AROUND 8.0 TIMES THE EBITDA GENERATED
* IF THE APPLICATION IS APPROVED THE PARTIES WOULD NEGOTIATE AND SIGN A SALES CONTRACT
* THE TRANSACTION IS PART OF THE ACTIONS THAT TELEPIZZA GROUP IS CARRYING OUT BEFORE THE CLOSE OF ITS STRATEGIC ALLIANCE WITH PIZZA HUT
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)