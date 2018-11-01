Consumer Goods and Retail
November 1, 2018 / 6:37 AM / Updated an hour ago

BRIEF-DIA Posts Partial Q3 Results Due to Impairment Test

1 Min Read

Nov 1 (Reuters) - Distribuidora Internacional de Alimentacion SA:

* SAID ON WEDNESDAY, AS A CONSEQUENCE OF THE IMPAIRMENT TEST, IT DECIDED TO PUBLISH ONLY PARTIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER, EXCLUDING NET RESULTS

* GROUP IS WORKING ON A NEW BUSINESS PLAN FOR THE FORTHCOMING YEARS AND IT HAS INITIATED STRESS (IMPAIRMENT) TEST OF CERTAIN OF ITS ASSETS

* THE TEST IS TO EVALUATE WHETHER THERE COULD BE A NEED TO PROVISION PART OF THE ASSETS

* THIS IMPAIRMENT TEST WILL BE FINALISED BEFORE THE END OF 2018

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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