Consumer Goods and Retail
November 1, 2018 / 6:47 AM / Updated an hour ago

BRIEF-AmRest Completes Sushi Shop Acquisition

1 Min Read

Nov 1 (Reuters) - Amrest Holdings SE:

* SAID ON WEDNESDAY IT HAD COMPLETED THE ACQUISITION OF 100 PERCENT SHARES IN SUSHI SHOP GROUP SAS

* ESTIMATED PURCHASE PRICE AMOUNTED TO ABOUT 164 MILLION EUROS, WITH THE ENTERPRISE VALUE EQUAL TO 240 MILLION EUROS

* ADDITIONALLY, AN AMOUNT OF UP TO EUR 10 MILLION (EARN-OUT) WILL BE PAID TO THE SELLERS UPON SUSHI SHOP REACHING CERTAIN FINANCIAL KPI’S FOR 2018

* AS A RESULT, AMREST BECAME AN OWNER OF THE EUROPEAN CHAIN OF JAPANESE CUISINE RESTAURANTS COMPRISING OF 165 STORES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.