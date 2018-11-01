Biotechnology
November 1, 2018 / 8:10 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Follicum Reports Top-Line Data From First Phase IIa Study With Fol-005

1 Min Read

Nov 1(Reuters) - Follicum AB:

* REPORTED ON WEDNESDAY TOP-LINE DATA FROM THE FIRST PHASE IIA STUDY WITH FOL-005 FOR TREATMENT OF HAIR LOSS ON SCALP IN PATIENTS

* RESULTS CONFIRMED THAT THE TREATMENT WAS SAFE WITH MINIMAL SIDE EFFECTS REPORTED

* INCREASED HAIR GROWTH WAS MEASURED AT THE HIGHEST DOSE

* WILL NOW FOLLOW UP WITH A CLINICAL EFFICACY STUDY USING A TOPICAL FORMULATION OF FOL-005

* CEO: “WE ARE VERY PLEASED TO HAVE COMPLETED THIS PHASE IIA CLINICAL STUDY THAT HAS SHOWN THAT THE TREATMENT IS SAFE AND DESPITE THE LIMITED NUMBER OF PATIENTS”

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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