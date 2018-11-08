Consumer Goods and Retail
November 8, 2018 / 10:09 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-British Automotive Holding Unit Gets LoI From Jaguar Land Rover

1 Min Read

Nov 8 (Reuters) - BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA:

* SAID ON WEDNESDAY ITS UNIT BRITISH AUTOMOTIVE POLSKA SA (BAP) RECEIVED LETTER OF INTENT (LOI) FROM JAGUAR LAND ROVER DEUTSCHLAND GMBH

* UNDER LOI JAGUAR LAND ROVER DEUTSCHLAND INTENDS TO BUY UNSOLD, UNREGISTERED AND BRAND NEW JAGUAR AND LAND ROVER CARS FROM BAP AS WELL AS SPARE PARTS AND ACCESSORIES

* THE ACQUISITION IS TO TAKE PLACE AFTER EXPIRATION OF IMPORTER AND AUTHORISED REPAIRER AGREEMENT FROM MAY 31, 2016

* THE AGREEMENT IS TO EXPIRE ON AUG. 1, 2020

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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