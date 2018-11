Nov 9 (Reuters) - EUROCASH SA:

* REPORTS Q3 NET PROFIT 36.4 MLN ZLOTYS VS 38 MLN ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL

* Q3 REVENUE 6.26 BLN ZLOTYS VS 6.16 BLN ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL

* Q3 OPER PROFIT 51.5 MLN ZLOTYS VS 60 MLN ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)