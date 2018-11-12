BRIEF-Sanofi: Analyses On Mortality From ODYSSEY OUTCOMES Trial Of Praluent

Nov 12 (Reuters) - SANOFI SA:
* ANNOUNCED ON SUNDAY ANALYSES ON MORTALITY FROM THE 18,924-PATIENT ODYSSEY OUTCOMES TRIAL
* PRALUENT® (ALIROCUMAB) WAS ASSOCIATED WITH FEWER DEATHS IN PATIENTS WHO HAD EXPERIENCED A HEART ATTACK OR UNSTABLE ANGINA
* ADDITIONAL NEW ANALYSES SHOWED AN ASSOCIATION BETWEEN REDUCED NON-FATAL CARDIOVASCULAR (CV) EVENTS AND REDUCTION IN NON-CV DEATH DURING THE TRIAL PERIOD
* PRALUENT ADDED TO MAXIMALLY-TOLERATED STATINS WAS COMPARED TO MAXIMALLY-TOLERATED STATINS ALONE IN PATIENTS WHO HAD EXPERIENCED AN ACS WITHIN THE LAST 12 MONTHS
* DATA HAVE BEEN SUBMITTED TO REGULATORY AUTHORITIES, TARGET ACTION DATE FOR FDA DECISION IS APRIL 28, 2019
Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)