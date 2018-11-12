Bankruptcy News
November 12, 2018 / 6:22 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Adveo Deutschland Invokes Pre-Insolvency Protection

1 Min Read

Nov 12 (Reuters) - Adveo Group International SA:

* SAID ON FRIDAY GROUP AFFILIATE IN GERMANY ADVEO DEUTSCHLAND GMBH INVOKED PRE-INSOLVENCY PROTECTION MECHANISM FORESEEN UNDER GERMAN LAW

* AS A CONSEQUENCE, COMPANY CAN’T BE CLAIMED BY ITS CREDITORS DURING NEGOTIATIONS RELATED TO REFINANCING

* ADOPTION OF PROTECTION MECHANISM, WHICH CAN LAST FOR UP TO THREE MONTHS, DOES NOT IMPLY ANY CHANGES IN CURRENT ACTIVITY OF COMPANY

* COMPANY CONTINUES EXPLORING ALTERNATIVES FOR ITS REFINANCING

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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