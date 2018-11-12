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November 12, 2018 / 6:21 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Implanet Sets Up Bond Financing Line

1 Min Read

Nov 12 (Reuters) - IMPLANET SA:

* ANNOUNCED ON FRIDAY SET-UP OF BOND FINANCING LINE

* MAXIMUM VALUE OF BOND FINANCING IS EUR 1.0 MLN

* NICE & GREEN, ACTING AS SPECIALIZED INVESTOR, TO SUBSCRIBE TO 16 CONVERTIBLE BONDS OF NOMINAL VALUE OF EUR 50,000 EACH FOR A PERIOD OF 5 MONTHS

* BONDS, SUBSCRIBED AT 98% OF PAR, BEAR NO INTEREST AND HAVE MATURITY OF 12 MONTHS

* NICE & GREEN HAS OPTION TO REQUEST TO ISSUE FOR ITS BENEFIT, AT ANY TIME UNTIL MARCH 31, 2019, AN ADDITIONAL TRANCHE OF 4 CONVERTIBLE BONDS

* NEW FINANCING SUSPENDS PREVIOUS CONVERTIBLE BOND PROGRAM PROVIDED BY EUROPEAN SELECT GROWTH OPPORTUNITIES FUND

Source text: bit.ly/2zJBY47 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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