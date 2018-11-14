Biotechnology
November 14, 2018 / 7:34 AM / in 2 hours

BRIEF-Cellectis Reports End-Sept Cash Of 475.9 Million Dollars

1 Min Read

Nov 14 (Reuters) - CELLECTIS SA:

* REPORTED ON TUESDAY TOTAL CASH, CASH EQUIVALENTS AND CURRENT FINANCIAL ASSETS $475.9 MILLION AS OF SEPTEMBER 30, 2018

* BELIEVE THAT OUR CASH, CASH EQUIVALENTS AND CURRENT FINANCIAL ASSETS WILL BE SUFFICIENT TO FUND OUR OPERATIONS UNTIL 2022

* Q3 TOTAL REVENUES AND OTHER INCOME WERE $2.2 MILLION VS $7.3 MILLION YEAR AGO

* Q3 TOTAL R&D EXPENSES WERE $18.7 MILLION VS $20.3 MILLION YEAR AGO

* Q3 NET LOSS ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS OF CELLECTIS WAS $22.8 MILLION VS LOSS OF $26.2 MILLION YEAR AGO

Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.