Consumer Goods and Retail
November 16, 2018 / 7:18 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Milkiland 9-Month Net Result Swings To Loss Of EUR 13.4 Mln

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Nov 15 (Reuters) - MILKILAND NV:

* REPORTED ON THURSDAY 9-MONTH NET LOSS AT EUR 13.4 MLN VS PROFIT EUR 4.6 MLN YEAR AGO

* 9-MONTH REVENUE EUR 98.8 MLN VS EUR 105.7 MLN YEAR AGO

* 9-MONTH EBITDA EUR 4.5 MILLION VS EUR 8.2 MLN YEAR AGO

* 9-MONTH WHOLE-MILK DAIRY SEGMENT REVENUE DECLINED BY 14% YOY TO EUR 47.3 MLN ON A BACK OF SLIGHTLY LOWER SALES VOLUMES AND OPERATIONAL CURRENCIES DEPRECIATION AGAINST EUR

* 9-MONTH CHEESE & BUTTER SEGMENT REVENUE INCREASED BY 19% YOY TO EUR 37.3 MLN THANKS TO SALES VOLUMES BOOST FROM RUSSIAN RYLSK SUBSIDIARY AND MILKILAND’S INTERMARKET

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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