Consumer Goods and Retail
November 19, 2018 / 7:12 AM / in an hour

BRIEF-Playway Plans To Raise Sonka's Capital, List Shares On NewConnect Market

1 Min Read

Nov 19 (Reuters) - PLAYWAY SA:

* SAID ON FRIDAY THAT IT HAS RESOLVED TO RAISE SHARE CAPITAL IN ITS UNIT SONKA SA

* ESTIMATED VALUE OF SHARE ISSUE AT ABOUT 2 MLN ZLOTYS, TO ISSUE NO MORE THAN 450,000 SERIES C SHARES OF NOMINAL VALUE OF 0.1 ZLOTY EACH

* SAYS NEW FUNDS AND SHAREHOLDERS WILL CONTRIBUTE TO FURTHER DEVELOPMENT OF THE UNIT

* IN H1 2019 SONKA PLANS TO FILE MOTION FOR ADMITTING ITS SHARES ON THE NEWCONNECT MARKET OF THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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