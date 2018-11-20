BRIEF-LPP Q3 Net Profit Up At 91.6 Mln Zlotys, Maintains 2018 Outlook

Nov 20 (Reuters) - LPP SA:
* Q3 NET PROFIT 91.6 MLN ZLOTYS VERSUS 85.1 MLN ZLOTYS YEAR AGO
* Q3 REVENUE 2.04 BLN ZLOTYS VERSUS PREVIOUSLY ESTIMATED 2.05 BLN ZLOTYS
* Q3 EBIT 129.2 MLN ZLOTYS VERSUS PREVIOUSLY ESTIMATED 125 MLN ZLOTYS
* RETAIL SPACE AS AT SEPT.-END 1 MLN SQUARE METERS, UP 10.2 PCT YEAR-ON-YEAR
* SAYS REVENUE GROWTH HELPED BY POSITIVE LFLS, FLOORSPACE GROWTH AND ONLINE SALES INCREASE
* PLANNED 2019 CAPEX AT ABOUT 700 MILLION ZLOTYS, UP C. 25 PCT YOY
* IT PLANS 10% FLOORSPACE GROWTH IN 2019 YOY WITH ENTRY INTO 2 NEW MARKETS, BOSNIA AND HERZEGOVINA AND FINLAND
Source text: and bit.ly/2OR6LSc
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)