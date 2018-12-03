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December 3, 2018 / 9:05 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Ultimate Games Signs Cooperation Agreement With PlayWay

1 Min Read

Dec 3 (Reuters) - ULTIMATE GAMES SA:

* SAID ON SUNDAY IT SIGNED COOPERATION AGREEMENT WITH PLAYWAY SA

* UNDER AGREEMENT CO GETS LICENSE FOR PORT EXECUTION AND RELEASE OF 3 GAMES FOR PLAYSTATION AND XBOX CONSOLES

* THE GAMES ARE ROBOT SQUAD SIMULATOR 2017, DEMOLISH & BUILD 2018 AND BAD DREAM: COMA

* SAID PREMIERE OF THE GAMES ON PLAYSTATION AND XBOX IS PLANNED FOR 2019

* ALSO SAID UNDER AGREEMENT CO IS ENTITLED TO GRANT FURTHER LICENSES TO PORT AND RELEASE GAMES TO ITS UNIT UF GAMES S.A.

Source text for Eikon:

Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)

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