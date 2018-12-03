BRIEF-Moscow Exchange Announces Results of Indices Review

Dec 3 (Reuters) - Moscow Exchange:
* SAYS DEPOSITARY RECEIPTS OF LENTA WILL BE INCLUDED INTO MOEX RUSSIA INDEX AND RTS INDEX
* SAYS UNITED WAGON COMPANY (ORDS) WILL BE REMOVED FROM MOEX RUSSIA INDEX AND RTS INDEX
* SAYS MECHEL (ORDS) ARE CONSIDERED FOR EXCLUSION FROM MOEX RUSSIA INDEX AND RTS INDEX
* SAYS UNDER CONSIDERATION TO BE ADDED TO MOSCOW EXCHANGE BROAD MARKET INDEX: BURYATZOLOTO (ORDS), CHELPIPE (ORDS), KHIMPROM (PREFS), FARMSINTEZ (ORDS), SLAVNEFT-MEGIONNEFTEGAS, RUSPOLIMET (ORDS), CHZPSN-PROFNASTIL PAO (PREFS), BANK VOZROZHDENIE PAO (ORDS) AND (PREFS), ZVEZDA (ORDS)
* SAYS UNDER CONSIDERATION TO BE REMOVED FROM BROAD MARKET INDEX: RUSSIAN AQUACULTURE (ORDS)
Source text: bit.ly/2UapGv9
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)