BRIEF-Bioera Receives From Request From Bracknor Investment For Conversion Of 7 Bonds

Dec 4 (Reuters) - Bioera SpA:
* SAID ON MONDAY THAT RECEIVED FROM BRACKNOR INVESTMENT REQUEST FOR CONVERSION OF 7 BONDS
* 7 BONDS SUBJECT TO CONVERSION GIVE THE RIGHT TO SUBSCRIBE FOR 1 MLN OF NEWLY ISSUED BIOERA ORDINARY SHARES AT EUR 0.07 PER SHARE
* BONDS ARE PART OF ISSUED ON AUG. 6 CONVERTIBLE BOND LOAN UNDER CONTRACT BETWEEN BIOERA AND BRACKNOR DATED AUG. 1, 2017
* FOLLOWING THE BOND CONVERSION NOMINAL VALUE OF THE CO’S SHARE CAPITAL WILL INCREASE BY EUR 70,000
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)