Consumer Goods and Retail
December 5, 2018 / 6:25 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-DIA Says Stephan DuCharme Resigns As Director; Richard Golding Becomes Acting Chairman

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Distribuidora Internacional de Alimentacion SA:

* SAID ON TUESDAY STEPHAN DUCHARME HAD RESIGNED FROM THE POST OF DIRECTOR OF THE COMPANY, EFFECTIVE AS OF DECEMBER 4

* STEPHAN DUCHARME WAS A PROPRIETARY DIRECTOR NOMINATED BY LETTERONE INVESTMENT HOLDINGS AND MANAGING PARTNER OF L1 RETAIL

* LETTERONE INTENDS TO REQUEST THE APPOINTMENT OF A NEW PROPRIETARY DIRECTOR OF DIA SHORTLY

* RICHARD GOLDING, SECOND VICE CHAIRMAN, WILL BECOME THE ACTING CHAIRMAN ON A TEMPORARY BASIS AND UNTIL A NEW CHAIRMAN IS APPOINTED

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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