BRIEF-Mondo TV: 2018 Loss Estimated At EUR 39 Mln, Sees Eur 10.5 Mln Profit In 2023

Dec 11 (Reuters) - MONDO TV SpA:
* SAID ON MONDAY BOARD OF DIRECTORS REVIEWED CO’S 2018 PRELIMINARY RESULTS, IN LIGHT OF RECENT PROBLEMS CONNECTED WITH EXPLOITATION OF CERTAIN PROGRAMS
* ESTIMATES PRELIMINARY 2018 LOSS AT EUR 39 MILLION DUE TO VALUE ADJUSTMENT OF RECEIVABLES AND IMPAIRMENT OF LIBRARY
* SAID, NET OF THE LOSS, IT HAS A NET EQUITY OF JUST UNDER EUR 60 MILLION AND FINANCIAL RESOURCES ALREADY ACQUIRED TO SUPPORT DEVELOPMENT OF NEXT FEW YEARS
* APPROVED NEW BUSINESS PLAN 2019-2023, TO FOCUS ON BETTER PERFORMING PRODUCTS
* SEES FY 2019 PRODUCTION VALUE OF EUR 24.5 MILLION AND NET PROFIT OF EUR 4.1 MILLION
* SEES FY 2023 PRODUCTION VALUE OF EUR 44.4 MILLION AND NET PROFIT OF EUR 10.5 MILLION WITH A CAGR ON NET INCOME OF 155 PCT
* SAID EXPECTS CASH GENERATION TO BE BALANCED AT THE END OF 2019, AND THEN TO BECOME POSITIVE FROM 2020
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)