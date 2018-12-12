Consumer Goods and Retail
December 12, 2018 / 8:53 AM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Colruyt H1 EBIT Rises To 253 Million Euros

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - COLRUYT SA:

* H1 NET PROFIT EUR 208 MLN VS EUR 180 MLN YEAR AGO

* GROUP CONFIRMS ITS RESULT GUIDANCE OF THE FINANCIAL YEAR 2018/19

* GROUP EXPECTS THE 2018/19 CONSOLIDATED NET RESULT TO EXCEED PRIOR YEAR’S NET RESULT.

* FINANCIAL YEAR 2018/19 ALSO INCLUDES A EUR 18 MILLION ONE-OFF GAIN FROM THE SALE OF THE PARTICIPATION IN NORTHWESTER 2

* THIS GUIDANCE TAKES INTO ACCOUNT THE STRONG PERFORMANCE OF THE FIRST YEAR-HALF AND AN INCREASE IN COMPETITION IN THE SECOND SEMESTER. Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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