BRIEF-Ile-De-France Mobilites Chooses Worldline And Conduent Consortium To Build Central System Of “Smart Navigo”

Dec 17 (Reuters) - WORLDLINE SA:
* ANNOUNCED TODAY THAT ILE-DE-FRANCE MOBILITES CHOSE THE WORLDLINE AND CONDUENT CONSORTIUM TO BUILD THE CENTRAL SYSTEM OF THE “SMART NAVIGO” (ILE-DE-FRANCE TRANSPORT PASS)
* CONTRACT COVERS A VOLUME OF 60 MILLION EUROS AS A BINDING PART
* CONSORTIUM IN CHARGE OF DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF NEW PARISIAN TICKETING SOLUTION (SMART NAVIGO)
* CONSORTIUM IN CHARGE OF ‘CONNECTING’ THIS NEW CENTRAL SYSTEM TO SYSTEMS OF THE CURRENT OPERATORS (DISTRIBUTION/VALIDATION)
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)