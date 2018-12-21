Biotechnology
December 21, 2018 / 7:43 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Cerenis Therapeutics Reports Results Of The Phase I Study Of Repeated And Increasing Doses To Assess CER-209 In NASH/NAFLD

1 Min Read

Dec 21(Reuters) - CERENIS THERAPEUTICS HOLDING SA :

* REPORTED ON THURSDAY RESULTS OF THE PHASE I STUDY OF REPEATED AND INCREASING DOSES TO ASSESS CER-209 IN NASH/NAFLD

* ABSENCE OF ANY MAJOR ADVERSE EVENTS, CONFIRMING CER-209’S FAVORABLE SAFETY AND TOLERANCE PROFILE

* DAILY ADMINISTRATION OF INCREASING DOSES OF CER-209 OVER A 28-DAY PERIOD IN PATIENTS WITH A HIGH RISK OF NAFLD/NASH DEMONSTRATED PROPORTIONAL INCREASE IN CER-209 BLOOD LEVELS

* MECHANISM OF ACTION VIA THE P2Y13 RECEPTOR SUPPORTED BY CHANGES IN HDL CHOLESTEROL

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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