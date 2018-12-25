Consumer Goods and Retail
December 25, 2018 / 7:58 AM / in 42 minutes

BRIEF-Shareholders Increases/Decreases Stakes In Birlik Mensucat, Goltas Goller And Merko Gida - KAP

1 Min Read

Dec 25 (Reuters) - PUBLIC DISCLOSURE PLATFORM (KAP):

* SHAREHOLDER IRFAN KOC INCREASES HIS STAKES IN BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI TO 6 PERCENT FROM 0 PERCENT

* SHAREHOLDER GOLYATIRIM HOLDING DECREASES ITS STAKES IN GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI TO 30.7 PERCENT FROM 52.4 PERCENT

* SHAREHOLDER JAK SUCAZ INCREASES HIS STAKES IN LIDER FAKTORING TO 26.2 PERCENT FROM 15 PERCENT

* SHAREHOLDER METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING INCREASES ITS STAKES IN MERKO GIDA SANAYI TO 7.8 PERCENT FROM 0 PERCENT

Source text for Eikon:

Further company coverage:[BRMEN.IS;GOLTS.IS;MERKO.IS;METRO.IS ] (Gdynia Newsroom)

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