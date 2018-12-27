Consumer Goods and Retail
December 27, 2018 / 7:41 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Atvexa Acquires ULNA Pre-Schools In Norway, Sweden And Germany

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - Atvexa AB:

* SAID ON FRIDAY HAD SIGNED AGREEMENT FOR ACQUISITION OF 100 PCT IN ULNA AS

* ULNA AS IS A GROUP RUNNING PRE-SCHOOL OPERATIONS IN NORWAY, SWEDEN AND GERMANY

* ENTERPRISE VALUE IS NOK 220.2 MLN (ABOUT SEK 233.4 MLN)

* POTENTIAL ADDITIONAL PAYMENT OF ABOUT NOK 34.9 MLN TO BE PAID IN MARCH 2021 AT EARLIEST DEPENDS ON REV GROWTH IN TWO NEW PRE-SCHOOLS AS WELL AS DEVELOPMENT IN THE GERMAN BUSINESS

* TRANSACTION TO BE FINANCED VIA LOAN FROM SHAREHOLDERS (SEK 5.0 MLN), ISSUE IN-KIND (SEK 25.0) MLN AND BANK LOAN

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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