Advanced Medical Equipment
January 10, 2019 / 8:31 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF- Medinice Signs Prelim. Memorandum Of Understanding With Veritherme Medical

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Medinice SA:

* SAID ON WEDNESDAY THAT IT HAS SIGNED A PRELIMINARY MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH VERITHERME MEDICAL BV

* THE PARTIES INTEND TO CARRY OUT A TRANSACTION BY FEB. 28 TO RE-CAPITALIZE MEDINICE BY ACQUIRING ITS NEWLY ISSUED SHARES AND FOR MEDINICE TO TAKE OVER RIGHTS TO VERITHERME’S PROJECTS/TECHNOLOGIES

* IF THE TRANSACTION GOES THROUGH, VERITHERME’S CEO TIMOTHY MACNEIL WILL JOIN MEDINICE’S MANAGEMENT BOARD

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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