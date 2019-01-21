Consumer Goods and Retail
January 21, 2019 / 7:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Kernel Q2 Sunflower Oil Sales Up 26% Y-O-Y

1 Min Read

Jan 21 (Reuters) - KERNEL HOLDING SA:

* SAID ON SATURDAY THAT IT PROCESSED 0.9 MLN TONS OF SUNFLOWER SEEDS IN Q2 (OCT-DEC), UP 3% Y-O-Y

* SUNFLOWER OIL SALES VOLUMES IN OCT-DEC INCREASED 26% Y-O-Y, TO 0.4 MLN TONS

* BOTTLED SUNFLOWER OIL SALES AMOUNTED TO 8% OF THAT VOLUMES, UP 18% Y-O-Y

* EXPORTED A 1.7 MLN TONS OF GRAIN FROM UKRAINE IN Q2, BENEFITING FROM A RECORD GRAIN HARVEST IN UKRAINE, EXPANDED INFRASTRUCTURE CAPABILITIES AND REACH

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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